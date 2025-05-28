Borsa İstanbul soruşturmasında 17 şüpheliye gözaltı kararı: Hesaplar tek tek tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul soruşturmasında 17 şüpheliye gözaltı kararı: Hesaplar tek tek tespit edildi

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören sermaye piyasası araçlarında, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

9 ilde 17 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı"suçundan gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık , Narkotik ve ekonomik suçlar büromuzca yapılan BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde 'Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manüpilasyon yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında 28/05/2025 tarihi itibariyle yapılan operasyon kapsamında, istanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 9 ilde 17 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna duyurulur."

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