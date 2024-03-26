Borsa İstanbul yatay seyrediyor

Kaynak: AA
Borsa İstanbul yatay seyrediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 9.029,50 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı

İstanbul Borsa BIST 100 endeksi açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 0,12 puan değer kazandı. Yeni günde 9.029,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi kazandırdı, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile elektrik oldu. Bankacılık endeksi kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 9.029,38 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin... Yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verileri analistlerin gündeminde olacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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