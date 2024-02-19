Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 71,69 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 9.322,05 puana çıktı.

Borsada bankacılık ve holding endeksi yükseliş kaydetti. Tüm sektör endekslerinin ibresi yukarıyı gösterirken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi cuma günü 9.250 seviyesinde kaparken, tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Yurt içinde gözler bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.