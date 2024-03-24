Borsa İstanbul’da 8 milyon çıtası aşıldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 2023 yılına ilişkin gelişmeleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Verilere göre, toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2023 sonunda 12,54 trilyon liraya yükselirken toplam yatırımcı sayısı da 34,1 milyona yükseldi.

Pay senedi bakiyeli yatırımcısı sayısı ise, 8 milyon 291 bin 424 kişi oldu. Geçen hafta bu rakam, 8 milyon 39 bin 619 kişiydi.

Bir önceki verilere göre, 9 Şubat itibarıyla yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436 olarak kaydedilmişti.

bir önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334 kişiden 7 milyon 200 bin 436 kişiye inmişti.

Pay senedi yatırımcı sayısı Ekim ayında gördüğü 8 milyon 573 bin 476 rekor seviyesinden 9 Şubat'a geldiğinde 1 milyon 373 bin 40 kişi azalmıştı.