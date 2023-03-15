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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 değer kaybederek 5.146,23 puana geriledi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:55
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 5.146,23 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,09 puan değer kaybederek 5.146,23'e indi. Toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin hala devam ettiğini küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti.

ABD'de dünkü enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirten analistler, buna karşın Banka'nın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesine karşın piyasaların yön arayışı içinde olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi tutulabileceği haberlere karşın risk algısının devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın direnç, 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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