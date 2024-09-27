Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi. 27 Eylül 2024

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,38 puan azalışla 9.741,81 puana gerileyen endeksin toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile metal ana sanayi olurken, en çok gerileyen yüzde 3,49 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyümesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği öngörüsüyle karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri devam etse de, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Borsa haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.