Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 5.091,68 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,96 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 5.081,60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.