Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi (22 Kasım 2024)

Dün 9.367,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,72 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 9.377,49 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,61 puan ve yüzde 1,07 artışla 9.468,38 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.337,23, en yüksek 9.509,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükselirken, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koza Altın İşletmeleri ile Türk Hava Yolları oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 703 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,69, bileşik getirisi yüzde 41,24 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 154,51 düzeyinde bulunuyor.

Borsa güne yükselişle başladı 22-11-2024

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5730 liradan, avro 35,9960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 artışla 2 bin 703 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 yükselişle 74 dolardan işlem görüyor.