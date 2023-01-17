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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 5.263,26 puana yükseldi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,59 puan değer kazanarak 5.263,26'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 58,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,93 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 1 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 seviyesinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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