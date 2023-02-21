Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,98 puan değer kazanarak 5.215,91'e çıktı. Toplam işlem hacmi 40,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,89 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile ulaştırma oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, "şahin" para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.