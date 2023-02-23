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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 5.102,01 puana yükseldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:59
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,60 puan değer kazanarak 5.102,01'e çıktı. Toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,17 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 5,50 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

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