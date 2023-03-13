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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 5.354,78 puana geriledi

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 5.354,78 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,78 puan değer kaybederek 5.354,78'e indi. Toplam işlem hacmi 36 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari açık ocakta 9 milyar 849 milyon dolar oldu.

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