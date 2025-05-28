Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: Günün ilk yarısında neler oldu? (28 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: Günün ilk yarısında neler oldu? (28 Mayıs 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 9.190,79 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,79 puan ve yüzde 0,25 azalarak 9.190,79 puana indi.

Toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,17 geriledi.

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Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 2,07 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,35 ile tekstil sektörü oldu.

Analistler, günün devamında yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanaklarının izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.300 ve 9.400 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

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