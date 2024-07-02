Borsa İstanbul’da flaş gelişme Hepsini geride bıraktı

Bu yıl teknoloji sektörü öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşındı.

2024’ün ilk 6 ayında ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 18,13, S&P 500 endeksi yüzde 14,48, Dow Jones ise yüzde 3,79 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 8,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,57 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 9,23 artış kaydetti. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,85 gerileme gösterdi.

Söz konusu dönemde, Asya'da da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 18,28, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,94, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 9,40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,37 yükselirken, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azaldı.

Yine aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 42,54 artışla 10.647,91 puana çıkarak önemli dünya endekslerini arkasına alarak, aylık kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.088,01 seviyesine taşıyarak zirve yaptı.

BIST 100 endeksi, sene başından beri dolar bazlı da yüzde 28,4 artışla 325,45 puana çıkarken, 2015'in şubat ayından itibaren en yüksek aylık kapanışını da sergilemiş oldu.