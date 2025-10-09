Toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, sektör endekslerinde de hareketlilik yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 1,17 oranında değer kazandı. Sektörel bazda en dikkat çekici yükseliş yüzde 2,09 ile madencilik sektöründe görülürken, en sert düşüşü yüzde 6,08 ile finansal kiralama ve faktoring endeksi yaşadı.

Piyasalar üzerindeki pozitif hava, küresel gelişmelerden beslendi. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının "güvercin" beklentileri desteklemesi ve azalan jeopolitik riskler, küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti. Bu olumlu seyir, yurt içi piyasalara da yansıyarak BIST 100 endeksinin ilk yarıyı pozitif tamamlamasına olanak sağladı.

Yurt içi veriler cephesinde ise sanayi üretim endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 7,1'lik bir artış gösterdi.

Analistler, günün ikinci yarısı için yatırımcıların yurt içinde açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarını yakından izleyeceğini belirtti.

ABD'deki federal hükümetin kapanmasından kaynaklanan veri akışının kesintiye uğrayacağını ifade eden analistler, teknik seviyelere de dikkat çekti. Analizlere göre, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan direnç noktalarıyken, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.