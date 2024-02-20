Borsa İstanbul'da kapanış rekoru. İşte en çok yükselen hisseler

Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru. İşte en çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,62 değer kazancıyla günü 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 148,56 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 132,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 1,82 değerlendi. Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 3,58 ile bilişim sektöründe görülürken, tek düşüş yüzde 1,13 ile sigorta sektöründe yaşandı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine beklenenden daha geç başlayacağı yönündeki kaygıların etkili olduğunu belirtti. Analistler, yarın iç piyasada tüketici güven endeksi, dış piyasalarda ise Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve Japonya’da dış ticaret dengesi verilerinin izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.400 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 puanların destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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