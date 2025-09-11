Borsa İstanbul’da nefes kesen gün: TCMB ve ECB kararları bekleniyor! (11 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.619,85 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 43,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,83 ile inşaat, en çok düşen yüzde 3,9 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken BIST 100 endeksi negatif bir seyirle başladığı günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

