Borsa İstanbul'da Sasa ve Hektaş'a bir ay süreyle tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; Sasa Polyester ve Hektaş hisselerinde 20 Ocak 2023 tarihine kadar; "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

KAP'taki duyuruya göre; Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS.E) paylarında 23 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.