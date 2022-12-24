24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa İstanbul'da Sasa ve Hektaş'a bir ay süreyle tedbir kararı

Borsa İstanbul'da Sasa ve Hektaş'a bir ay süreyle tedbir kararı

Borsada son dönemin en hareketli hisselerinden olan Sasa ve Hektaş için kısıtlama kararı geldi. Açığa satış ve kredili işlem yasağının da yer aldığı tedbirler 20 Ocak'a kadar uygulanacak.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:26
Takip Et

Borsa İstanbul'da Sasa ve Hektaş'a bir ay süreyle tedbir kararı

Borsa İstanbul'da Sasa ve Hektaş'a bir ay süreyle tedbir kararı
+
Aa
-

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; Sasa Polyester ve Hektaş hisselerinde 20 Ocak 2023 tarihine kadar; "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

KAP'taki duyuruya göre; Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS.E) paylarında 23 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
1
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
2
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
3
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
4
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
5
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
6
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.