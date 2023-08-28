Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da 8 bin puanın üzerine çıkarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.008,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 386,62 puan seviyelerinde seyretti.

REKOR SONRASI BİST 100'DE YENİ DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Analistler rekorun ardından yaptıkları yorumlarda; Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı ve yabancı yatırımcıyı çekmek için atılan adımların piyasayı rahatlattığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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