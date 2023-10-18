Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru. 8 Milyonu geçti

Borsa Merkez Kayıt Kuruluşu'nun veilerine göre İstanbul Borsası'nda yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru. 8 Milyonu geçti

Borsa'da Merkez Kayıt Kuruluşu verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 17 Ekim 2023 itibarıyla 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

MKK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pay senedi portföy değerinin 11,08 trilyon TL olduğunu açıkladı.

Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, portföy değeri artışının aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

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