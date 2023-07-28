Borsa rekor üstüne rekor kırıyor. 7000 puanı aştı

Dün Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini artırmasıyla yükselişe geçen Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 7000 puanı aştı.

KAYNAK: AA
Borsa rekor üstüne rekor kırıyor. 7000 puanı aştı

Borsa İstanbul, son günlerde rekor haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 4580 puan seviyesinde olan BIST 100 endeksi, seçimin ardından hızla yükseldi.

Dün TCMB'nin uzun vadeli enflasyon beklentilerini artırmasıyla birlikte ivme kazanan indeks, bugün 7000 puanını aşarak bir rekora daha imza attı. Son kazanımlarla birlikte Borsa İstanbul, 2023 yılında yüzde 25,3 büyümüş oldu.

BIST 100, cuma gününe yüzde 1,01’lik yükselişle 6.925 puandan başladı. Gün içinde 160 puanlık artış yaşayan endeks, yüzde 2,2 artarak 7.020 puana kadar çıktı.

Faktöring endeksi yüzde 7’nin üzerinde yükselişle en çok kazandıran alt endeks oldu. Onu, bir başka alt endeks olan Bankacılık endeksi yüzde 4,1'lik yükselişle takip etti. Holding endeksi ise gün içinde yüzde 2,1 oranında değer kazandı.

Dün alıcı ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 artışla 6.856,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirerek yatırımcıları sevindirmişti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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