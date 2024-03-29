Borsa seçim öncesi son iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 45,32 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 9.125,29 puandan giriş yaptıl.

Bankacılık ve holding endeksi artış kaydederken, en fazla kazandıran yüzrde 2,30'luk artışla bilişim oldu. İletişim ise kaybettirdi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 3,10'luk bir artışla alıcılı bir seyir izledi.

Küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirten analistlerin odağına bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oturdu.

Analistlere göre ABD'den dün gelen büyüme verileri sonrası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ediyor. Paskalya tatili nedeniyle ABD, Avrupa ve Hong Kong piyasaları kapalı.

Analistlerin bugün gündeminde, yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri olacak. BIST 100 endeksinde ise teknik açıdan 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.