Borsa ve kripto para yatırımcısı dikkat. Sıra Türkiye’de mi?

Kripto paralara yönelik düzenlemeleri kapsayan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti.

Söz konusu teklif, kripto varlıklara, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına dair hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına dair düzenlemeler kapsıyordu.

Reuters’a konuşan bir yetkili kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini ifade etti.

İDDİALAR BORSADA SATIŞI GETİRDİ

Diğer yandan hisseler için de ortaya atılan aynı iddia sonrası dün borsada sert satışlar görülmüştü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kaybıyla 10.364,56 seviyeden geride bırakmıştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,05, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybı yaşamıştı.

Ekonomistler, adil vergi dağılımı bakımından finansal varlıkların vergilendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Dolarizasyonla mücadele için Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini aktaran ekonomistler, bu sebeple vergi adımı atılırken senaryolar üzerinde dikkatli çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Ayrıca bu süreçte yetkililerin iletişimi şeffaf tutarak dezenformasyonların önüne geçebileceği dile getirildi.