Borsa yatırımcı sayısı iki katına çıktı

Kaynak: Dünya
Borsa yatırımcı sayısı iki katına çıktı
Borsaya olan ilgi her geçen artıyor. Borsada yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 93,75 artışla 8,2 milyon kişiye yükseldi.

Son yıllarda yüksek enflasyona karşı parasın8ı korumak isteyen yatırım araçlarına yöneldi. Bu yatırım araçlarından biri de borsa oldu.

Borsa İstanbul, 2023 yılında halka arzların en çok yaşandığı dönem olarak tarihe geçerek yatırımcı akınına uğradı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıkladığı verilere göre, mart sonu kapanış verileri baz alındığında pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artışla 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu.

Aynı dönemde bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artışla 15 milyon 667 bin 064 olurken, bakiyeli yatırımcı sayısı ise yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi oldu ve kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı martta 235 bin 198’e kadar düştü.

Borsada yatırımcı sayısı martta halka arzların da etkisiyle yeniden artışa geçerken, 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcıların ise azaldığı görüldü.

Şubatta bu portföy diliminde 246 bin 742 yatırımcı bulunuyordu. MKK verileri kapsamında martta bu yatırımcı grubunun portföy büyüklüğü de bir önceki aya oranla yatay bir performansla 4,64 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin, son 10 yılın nisan aylarında 8 kez yükseliş sergilemesi “boğa” olarak adlandırılan, yükseliş sezonunda pozisyon alan yatırımcıların iştahında artışı beraberine getiriyor.

BORSA NİSANLARI SEVİYOR

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi nisan performansını yüzde 12,79’luk değer artışıyla 2020’de gösterirken, en kötü performansını ise yüzde 9,26’lık geri çekilme ivmesiyle 2018’de sergiledi.

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