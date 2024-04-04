Borsa yeni güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 8.964,97'dan yeni gün giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi yükseliş kaydederken, bilişim sektörü en çok kazandıran oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 1,83'lük bir oranla en çok kaybettiren olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 8.945,80 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, Fed'in faiz indirimiyle ilgili zamanlamasına dair belirsizliklerin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarıyla karışık bir seyir izliyor. İşte bu ortamda analistlerin odağını yoğun veri gündemi oluşturdu.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye ineceğine güven ortama artmadan politika faizinin düşürülmesini öngörmediklerini ifade eden Powell zamanımız var açıklaması yaptı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.