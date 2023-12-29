Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

Endeks, gün içinde 73,84 puanlık artış gösterirken, işlem hacmi de 72,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 2,35 ve yüzde 0,78 oranında değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 4,06 ile gıda içecek endeksinde görüldü. İletişim endeksi ise yüzde 0,27 ile tek düşen endeks oldu. Analistlere göre, küresel piyasalar yılın son işlem gününde kararsız bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri gelecek yıl mart ayında indirmeye başlayacağı beklentisi piyasalarda etkili oldu. Önümüzdeki hafta yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI verileri, yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu, Fed FOMC toplantı tutanakları, fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, ISM imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi ve Almanya’da enflasyon, dünya çapında imalat sanayi PMI verileri gibi önemli veriler izlenecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 7.500 puanın direnç, 7.200 ve 7.000 puanın destek olduğunu belirtiyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’nde yer alan ekonomistler, aralık ayında enflasyonun yüzde 3,19 artış göstereceğini öngörüyor.

Ayrıca, ekonomistlerin 2024 yılı sonu için enflasyon tahmini de yüzde 42,39 olarak belirlendi.