Borsada 5 hisse uçuşa geçti! Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası…

Kaynak: Haber Merkezi
Borsada 5 hisse uçuşa geçti! Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası…
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da öğlen 13.00 sularında, bir önceki kapanışın üzerine 141,35 puan ekleyerek yükseldi.

Önceki gün 8.955,12 puanla kapanan endeks, bugün 80,82 puanlık ve %0,9’luk bir artışla 9.035,94 puandan açıldı.

Endeks, sabah seansında en düşük olarak 9.035,94 puanı ve en yüksek olarak 9.100,48 puanı kaydetti.

Günün ilk yarısında, mali sektör endeksi %0,69, hizmetler endeksi %1,40, teknoloji endeksi %1,84 ve sanayi endeksi %1,49 oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksinde yer alan hisselerden 79’u artarken, 15’i önceki kapanışa göre değer kaybetti.

İşlem hacmi en yüksek hisseler sırasıyla Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Vestel Elektronik ve Tüpraş olarak belirlendi.

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