Borsa’da buna yatırım yapanlar milyoner oldu. İşte çok kazandıran o hisse

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Borsa’da buna yatırım yapanlar milyoner oldu. İşte çok kazandıran o hisse

Bu hafta yatırım araçlarından en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu. İşte detaylar…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96 oranında artış göstererek, 11.064,85 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.708,98, seviyesini en yüksek ise 11.113,55 puanı gördü.

Aynı dönem içerisinde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,03 oranında değer kazanarak 12.631,68 seviyesinde, hizmetler Endeksi yüzde 2,70 oranında yükselişle 10.383,96 puan, Sanayi Endeksi 1,13 kazançla 14.737,87 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 3,70 oranında artış göstererek, 14.171,09 puan oldu.

BU HAFTA AGROTECH TEKNOLOJİ YATIRIMCISINI ZENGİN ETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri içerisinde bu hafta en çok artış gösteren hisse yüzde 21,95 oranla Agrotech Teknoloji oldu.

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Agrotech Teknoloji’yi, yüzde 21,77 oranla Gübre Fabrikaları, yüzde 15,33 oranla ise Kaleseramik takip etti.Yatırımcısına en çok kaybettiren hisse Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Söz konusu hisseler içerisinde en çok değer kaybeden hisseler yüzde 10,96 oranla Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,29 oranla TOFAŞ ve yüzde 6,17 oranla TürkTraktör olarak sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,20 oranla bir yükselişle 2.559 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 2,12 yükselişle 16 bin 740 lira seviyesini gördü.

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Doların satış fiyatı yüzde 1,09 oranla 33,0750 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,83 oranla 36,0410 lira seviyesine çıktı.

Geçen hafta 41,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,55 oranla yükselerek 42,9240 lirayı gördü. İsviçre frangı ise önceki haftaya göre yüzde 1,55 oranda artarak 36,9820 liradan alıcı buldu.

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