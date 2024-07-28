Borsada dev şirketin vergi ödemediği ortaya çıktı. Yatırımcı resmi açıklama bekliyor

Kaynak: İHA
Borsada dev şirketin vergi ödemediği ortaya çıktı. Yatırımcı resmi açıklama bekliyor

Borsa'da işlem gören dev bir şirketin vergi ödemediğinin ortaya çıkması şirketin yatırımcılarını da endişeye sürükledi. Yatırımcılar şirketten yapılacak resmi açıklamaya kilitlendi.

Türkiye'nin büyük şirketleri arasında yer alan Borsa'nın hisseleri kapış kapış giden SASA'nın 2023 yılında vergi ödemediği iddiası ekonomi dünyasına bomba gibi düştü.

SASA ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin açıklama yapmaması ise iddiaları alevlendirdi.

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HİSSEDARLAR TEDİRGİN OLDU

Türkiye'nin değerli şirketleri arasında yer alırken, borsa üzerindeki yüksek işlem hacmine sahip bulunan şirket hakkındaki iddialar hissedarlarını ise tedirginliğe itti.

Sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için önemli bir hammadde üreticisi olan Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA'nın, 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı da biliniyor. Ancak, sosyal medyada yayılan iddialara göre, şirketin 2023 yılına ait vergisini vermedi iddia ediliyor.

SERVET VERGİSİ ÖNERİSİ GETİRMİŞTİ

Mart ayında, SASA'nın bağlı olduğu Erdemoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'ndan "Servet Vergisi" önerisi gelmişti. İbrahim Erdemoğlu, 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak bu verginin, 24 veya 36 ay taksitle tahsil edilmesini önermiş ve toplanacak kaynak miktarının ise 150 milyar doları bulacağını söylemişti.

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