Borsada en çok kazandıran banka hangisi? Kapış kapış gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok kazandıran banka hangisi? Kapış kapış gidiyor
Borsada lokomotif görevi yapan bankalara ilgi büyük onlar da yatırımcılarına kazandırıyor. İşte yatırımcılarına en çok para kazandıran bankalar

Borsanın bugünlerde yönü hep yukarı yönlü...Bankacılık endeksi de Borsa İstanbul'un lokomotifi oldu. Borsanın 9 bini gördüğü dönemde, endekse yön veren sektör de bankacılık oldu.

Borsda hisseleri işlem gören 4 özel banka arasında yatırımcısına en fazla getiriyi Garanti Bankası sagladı.

GARANTİ BANKASI: Garanti Bankası yatırımcısına enflasyonun çok üstünde getiri sagladı. Hisse senetleri son bir yılda yüzde 188 gibi müthiş bir getiri sagladı. Garanti hissesi yılbaşından bu güne kadar da yüzde 8 kazandırdı. Senet bir önceki haftaya göre yüzde 4.90 kaybettirdi.

AKBANK: Borsada yatırımcısının yüzünü güldüren bir başka banka Akbank oldu. Akbank da yatırımcısına enflasyonun çok üstü getiri sagladı. Akbank’ın son bir yıllık getirisi yüzde 160 oldu. Akbank hissesi yılbaşından bu yana yüzde 13 gibi enflasyonun çok üstü getiri sagladı.

İŞ BANKASI: Özel bankalar arasında lider konumunda olan İş Bankası son bir yılda yüzde 156 kazandırdı. İş Bankası yılbaşından bu yana da yatırımcısına yüzde 18 kazandıran banka oldu.

YAPI KREDİ: Son yıllarda bankacılık performansı ile dikkat çeken Yapı Kredi Bankası yatırımcısının yüzünü güldüren bankalar arasında yer aldı. Yapı Kredi Bankası hisseleri son bir yılda yüzde 149 kazandırdı. Banka yılbaşından bu yana yüzde 18 getirisi ile yeni yılla hızlı başladı.

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