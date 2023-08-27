Borsada en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olurken geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran hisseleri de belli oldu.

Borsada en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, en düşük 7.407,94 ve en yüksek 7.902,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artarak 7.716,67 puandan tamamladı.

Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olan borsa, dolar bazında 291 dolar seviyesinde bulunuyor.

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İşten haftanın en çok kazandıran hisseleri:

Borusan Mannesmann (BRSAN): 429 liradan başladığı haftayı 588,50 liradan tamamlayan hisse, yüzde 37,02'lik yükselişle BIST 100 endeksinin en çok kazandıranı oldu.

Türk Telekom (TTKOM): Türk Telekom hisseleri, 21,70 seviyesinden 27,88 liraya kadar yükselerek geçen hafta yatırımcısına yüzde 24,61 oranında kazandırdı.

Ülker Bisküvi (ULKER): Ülker, geçen hafta 11,3 puanlık yükselişle 61 lirayı aştı. Hisse, geçen hafta yüzde 23,40 oranında değerlendi.

Europen Endüstri (EUREN): Cuma gününü 21,68 liradan tamamlayan hisse, geçen hafta yüzde 19,78 yükseldi.

Yayla Gıda (YYLGD): 18 Ağustos haftasını 17,76 seviyesinde noktalayan hisse, geçen hafta 23,62 liraya kadar çıktı. Haftalık yükseliş yüzde 18,24 olarak kaydedildi.

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