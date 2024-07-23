Borsa'da fırtına gibi esmişti. Rekor kıran hisseye beklenmedik yasak kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) hissesi için kredili işlem yasağı getirilirken, Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) hisselerine ilişkin olarak da emir paketi tedbiri alındığı açıklandı. Bu yasaklar ve tedbirler 22 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, daha önce DIRIT hisseleri için uygulanan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri de devam edecek.

Haftanın ilk işlem gününde, DIRIT hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazanç sağlayarak 46,520 TL'den kapanırken, IEYHO hisseleri yüzde 9 değer kaybederek 8,720 TL seviyesinden kapandı.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul’da işlem hacmi 110,8 milyar lira olurken, önceki kapanışa göre endeks 83,22 puan geriledi. Bankacılık endeksine ilişkin açıklanan oranlarda yüzde 1.92 oranında, holding endeksinde ise yüzde 0.36'lık bir değer kaybı olduğu açıklandı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı yüzde 3,97 ile bilişim sektörü sağlarken, en fazla kaybı yüzde 2,69 ile iletişim sektörü yaşadı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD başkanlık seçimleri kaynaklı belirsizlik nedeniyle karışık bir seyir izlediğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

TCMB’nin faiz oranlarıyla ilgili duyurusunda, haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama gözlemlendiği, temmuz ayında ise işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler ve yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamaları nedeniyle enflasyonun geçici olarak artabileceği ifade edildi. Ancak, ana eğilimdeki yükselişin sınırlı kalacağı ve yurt içi talebin enflasyonist düzeyde olsa da yavaşlamaya devam ettiği belirtildi.

Yarın ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de yeni konut satışları ve Almanya’da GfK tüketici güveni verileri takip edilecek. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek olarak, 11.250 ve 11.350 puanları ise direnç olarak değerlendiriliyor.