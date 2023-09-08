Borsada hangi 4 şirket çöktü

Borsanın 4 yeni şirketi dip yaptı. Borsa İstanbul’da son dönemde halka arz edilmesinin ardından ilk işlem gününden itibaren tavan-tavan giden bazı şirketlerin hisseleri için kredili işlem yasağı ve bir ay süreyle brüt takas tedbiri getirilince tabanı gördü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsada hangi 4 şirket çöktü

Borsanın 4 yeni şirketi taban serisine başladı. Nedeniyse açığa satış, kredilim işlem yasağı ve brüt takas tedbiri...Son dönemde halka açılan ve 15 tavan serisi yakalayarak rekora imza atan üç şirket Borsa İstanbul’un getirdiği açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri kararı sonrasında taban serisine başladı.

İzdemir Enerji, Ofis Yem ve Tatlıpınar Enerji, 3 Ağustos günkü kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz izni almış ve 16-17 Ağustos günlerinde de borsada işlem görmeye başlamıştı. Her üç şirket de işleme açıldığı dakika itibariyle tavan yapmaya başlamış ve tavan serileri dikkat çekmişti. 10 tavan serisine imza atan ve 23 Ağustos’ta işlem görmeye başlayan Enerya Enerji de yine Borsa İstanbul’un üç şirketle aynı tedbir kararları sonrası dün taban yaptı.

3 KATI PRİM YAPMIŞTI

Borsa İstanbul 31 Ağustos günü başlamak koşuluyla üç şirket için 29 Ekim seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi. 6 Ağustos günü ise üç şirket hakkında 7 Ekim seans sonuna kadar brüt takas tedbiri kararı yayımlandı. Kredili işlem ve açığa satış yasağının da brüt takas tedbiri uygulandığı süre boyunca devam edeceği açıklandı.

16 Ağustos’ta 19 liradan işleme açılan İzdemir Enerji 14 günlük tavan serisiyle yüzde 278,4 prim yaparak 71.89 liraya kadar yükselmişti. İki günlük taban serisiyle fiyat 59 liraya geriledi. Ofis Yem de 15 günlük tavan serisiyle yüzde 315,4 yükselmişti, dünkü taban ile birlikte fiyat 101.7 liraya indi. Tatlıpınar Enerji ise 13 günlük tavan serisi sonunda yüzde 277,8 getiri sağlamasının ardından dün taban oldu ve 76.5 liraya geriledi.

10 gün tavan serisi yapan Enerya Enerji de yüzde 158,5 prim sağladı ancak dünkü taban ile fiyat 206.5 liraya indi.

Uzmanların tavan serisi konusunda uyarıda bulunduğu halka arz hisselerinde tedbirler sonrası gelen bu taban serileri küçük yatırımcıyı tedirgin etti. Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, “Son 1 ayda arz edilen şirketler arz fiyatlarının 2-3 katına çıktı. Bunun üzerine kâr satışçılarını, hisse fiyatlarının düştüğünü gören küçük yatırımcılar takip etti ve arzların birçoğu taban fiyatlarına düştü” ifadelerini kullandı.

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