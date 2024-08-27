Borsada hisseleri dibe çakıldı! En zengin unvanını iki haftada kaybetti

PDD Holdings hisselerindeki düşüşle birlikte Huang’ın serveti 14,1 milyar dolar azaldı. Bu, hissedeki en büyük bir günlük kayıp olarak kayda geçti.

SERVETİNDEKİ BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Huang, 35,2 milyar dolar net servetiyle 4. sıraya geriledi. Huang, 8 Ağustos’ta ülkenin şişe su devi Zhong Shanshan’ı geçerek Çin’in en zengin insanı olmuştu. Ancak Zhong, Pazartesi günü 50 milyar dolar servetiyle yeniden zirveye yükseldi.

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PDD HOLDİNGS’İN GELİRLERİ VE REKABET

PDD’nin gelirleri çeyreklik bazda analist tahminlerinin altında kalmış ve satışların yavaşlayacağı uyarısı yapılmıştı. Şirket CEO’su Chen Lei, farklı cephelerde artan rekabet olduğunu ve dış zorluklar nedeniyle gelir büyümesinin kaçınılmaz olarak baskı altında kalacağını belirtti.

COLİN HUANG’IN BAŞARI HİKAYESİ

Eski bir Google mühendisi olan Huang, PDD’yi 2015 yılında kurmuştu. 2021 yılının başlarında Huang’ın net serveti 71,5 milyar dolara ulaşmıştı. Alışveriş platformu Temu, diğer platformlara göre daha ucuz olmasıyla öne çıkıyor.

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TÜRKİYE’DEKİ GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde elektronik ortamda verilen, yurtdışından gelen siparişlerde ek gümrük vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle Temu gibi e-ticaret sitelerinden yapılacak yurt dışı alışverişlerde hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euro seviyesine düşürüldü.