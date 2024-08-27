CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve iki yardımcısı belli oldu! Ünlü gazeteci ‘çok güçlü kulis’ diyerek açıkladı

Seçimlere henüz 4 yıl var, ancak ana muhalefet partisi CHP’de şimdiden hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri dillendirilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel potansiyel adaylar olarak öne çıkıyor.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olmadığını net bir dille ifade ediyor. İmamoğlu ve Yavaş için ise takımın iki forveti benzetmesini yapıyor. Mansur Yavaş, “partim isterse görevden kaçmam” diyerek Cumhurbaşkanlığına kapıyı aralıyor. Belediye başkanlığında son dönemi olduğunu açıklayan Yavaş, yerel siyasete veda sinyali vermişti.

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PARTİ İÇİ REKABET

Parti içinde rekabetin CHP’ye zarar verebileceği ifade ediliyor. İmamoğlu’ndan sonra Özel de Kılıçdaroğlu ile buluşacak. Tüzük kurultayında yapılacak değişiklikler, Cumhurbaşkanı adayının ismini de etkileyecek. CHP, bu süreci doğru yönetirse güçlenerek çıkabilir, aksi takdirde yüksek bir siyasi fatura ödeyebilir.

ERKEN SEÇİM VE GELECEK PLANLARI

Erken seçim kimi muhalefet partilerince dillendirilse de Meclis matematiği bunu imkansız kılıyor. En iyi ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir dönem daha adaylık için 2027’de seçim gündeme gelebilir. Buna rağmen CHP, kolları erken sıvadı. Ankara’da sürpriz buluşmaların olacağı ve bunun şimdiden şekillendirileceği konuşuluyor.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI VE YARDIMCILARI KİM OLACAK

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, bomba bir paylaşım yaptı. Sevinç, CHP’nin sadece 2028’deki Cumhurbaşkanı adayını değil, yardımcısının da ismini verdi. “Çok güçlü bir kulis bilgisi” olduğunu iddia eden Sevinç, “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olacak. Mansur Yavaş da yardımcısı, bir kadın yardımcı daha” dedi