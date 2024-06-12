Borsada hissesi olanlar dikkat. Bugün son gün

Kurban Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul çalışma takvimi piyasalar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla 9 gün idari izin olan Kurban Bayramı haftası memur ve kamu kuruluşlarına tatil olacak. Yatırımcılar ise borsanın hangi tarihlerde işleme kapalı olacağını merak ediyor.

BORSA NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Kurban Bayramı tatili sebebiyle piyasalar 15 Haziran Cuma günü yarım gün işlem görecek ve ardından işleme kapanacak. Piyasalarda işlemler 20 Haziran itibarıyla yeniden açılacak.

Kurban Bayramı nedeniyle 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Daha sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izinli sayıldı. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil say9ılmayacak. Bu çerçevede, Borsa İstanbul 21-22 Haziran tarihlerinde tatil sona erecek ve işlem görmeye başlayacak.

TAKAS İÇİN SON TARİH NE?

Kurban Bayramı tatilinden dolayı Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişti. Bu değişime göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü yapılabilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakit tarafa geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini bugün yapmaları gerekiyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığından dolayı yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılmış olacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kadar sarkmış olacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da ilgili işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.