Borsada iki şirkete işlem yasağı. 15 Eylül'e kadar sürecek

Adel Kalemcilik ve Garanti Faktoring'e işlem yasağıAdel Kalemcilik ve Garanti Faktoring payları 15 Eylül'e kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Adel Kalemcilik ve Garanti Faktoring, payları 18/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Açıklamada şu nota da yer verildi:

"VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."