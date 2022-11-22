Borsa’da ikinci skandal. Faturayı vatandaşa ödetecekler

Paramedya’da yer alan habere göre, 2 ay önce yaşanan ve 5 oyuncunun tutuklanmasıyla son bulan manipülasyondan sonra yine tarihin en büyük skandal zararı yazıldı.

Hektaş’ta ortak satışı yapan Oyak’ın 30 milyon lotluk satışının tamamını yatırım fonlarının aldığı ortaya çıktı. 3 seanstır taban yiyen Hektaş’ta yatırım fonlarının zararının şimdilik yüzde 30 dolayında olduğu öne sürülüyor.

Çarşamba günü KAP’a düşen bir haber borsada tarihi skandala neden oldu. Bu yılın başında 5 lira olan Hektaş hisse senedi manipülatif hareketlerle 50 liranın üzerine çıkınca hissedar Oyak 30 milyonluk ortak satışı yapmıştı. Bu satışın açıklanmasından sonra hisse senedi bu sabah 3.tabanını yaptı.

ENDEKSTEKİ AGIRLIĞI YÜZDE 16’YA ULAŞTI

Senetteki değer kaybı yüzde 30’a ulaşırken en ilginç olan ise Oyak’ın satışlarının yatırım fonları tarafından karşılanmış olması oldu. Hektaş’ın endeksteki ağırlığının yüzde 16’ya yükselmesi yatırım fonların manipülasyona rağmen bu senetleri almasına neden olmuştu.