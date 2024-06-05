Borsada kazandıran kulüp belli oldu. Hisse alan taraftarlar yaşadı

Fenerbahçe Futbol AŞ, Borsa'da işlem gören spor kulüpleri arasında yüzde 42,5 yükseliş sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor endeksi Mayıs ayında yüzde 2,5 azalış kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2'nci sırada noktaladı. Süper Lig'de son 3 sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden devam edecek

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasında 2'nci ön eleme turundan başlayacak. 2. ön elemeyi geçerse 3'üncü ön elemeye çıkacak olan Fenerbahçe, sonrasında play-off mücadelesi verecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Mayıs'ta yatırımcısına yüzde 1,4 kaybettirdi.

Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 9,9 azaldı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak, 24'üncü şampiyonluğunu almasına rağmen borsada yatırımcısını üzdü.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 25,4 zarar ettirdi.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren kara kartallar, 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'da mağlubiyetle sonlandırdı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş 56 puan topladığı sezonu 6'ncı sırada kapattı.

YIL BAŞINDAN BU YANA KAZANDIRAN FENERBAHÇE OLDU

Spor kulüplerinin 2024 başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirdi Beşiktaş ise üzdü.

Açıklanan bilançolar, yeşil sahalarda kazanılan başarılar, yapılan transfer anlaşmaları, transferlerden kazanılan gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketlerinin yılbaşından bu yana borsa performansını olumlu etkiledi.

BEŞİKTAŞ'DA HİSSE FİYATLARI YÜZDE 17.1 AZALDI

Bu dönemde, Fenerbahçe'nin hisse fiyatları yüzde 36, Trabzonspor'un hisse fiyatları yüzde 27,9 Galatasaray'ın hisse fiyatları yüzde 26 artış kaydederken, Beşiktaş'ın hisse fiyatları yüzde 17,1 azaldı.

FENERBAHÇE EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE SAHİP TAKIM

Halka açık 4 spor kulübü içinde en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 12 milyar 313 milyon 112 bin TL'lik piyasa değeriyle bitirdi.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 575 milyon 200 bin Tl piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 524 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş ve 5 milyar 150 milyon TL piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.