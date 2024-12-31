Borsada kimse bunu beklemiyordu... Bu hisse resmen para bastı

2024 yılında hisse senedi piyasaları; dalgalı, iştah ve ilgi azaldı. Borsa İstanbul’da yatırımcısına reel getirisi en fazla yükselen endeks sigortacılık olduğu görüldü. Yatırımcısına reel olarak yüzde 6,8 kaybettiren BİST100’de en çok kazandıran hisse ise TAV Havalimanları ile yüzde 83,63 oldu.

34 HİSSE ENFLASYONUN ÜZERİNDE PERFORMANS GÖSTERDİ

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında rekorların kırıldığı bir yılı geride bıraksa da yabancının beklendiği kadar ilgi göstermediği, yerlinin ise halka arzlara ilgisinin azaldığı bir yılı da yaşadı. Yabancı yatırımcı Merkez Bankası verilerine göre yılbaşından bu yana net 2.5 milyar dolar çıkış yaptı. Hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısı da 27 Aralık itibariyle 6.84 milyona geldi. Geçen yılsonunda bu rakam 7.65 milyon kişi idi.

Yılın son iki ayı ise faiz indirimi beklentisi ile iştahlı alımlar oldu. Yılsonunda beklenen yüzde 44 enflasyona karşılık 2024 yılında 27 Aralık kapanışı itibariyle BİST 100 endeksinde 34 hisse enflasyonun üzerinde bir performans gösterdi. 24 hisse ise değer kaybı olduğu görüldü. Borsa endekslerinde 2024’ün en hızlısı yüzde 87,8 yükselişle sigortacılık endeksi, en çok değer kaybedeni de yüzde 13,85 ile spor endeksi oldu.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Borsa İstanbul’da 2024 yılında endekslerdeki gelişime bakıldığında ön plana çıkan sektör sigortacılık oldu. Yılın en hızlısı olan sigortacılık endeksi yüzde 87,8 ile yılsonunda beklenen yüzde 44 civarı enflasyonun bile üzerinde performans gösterdi. Likit bankacılık yüzde 70,82, İletişim sektörü yüzde 70,47, bankacılık endeksi ise yüzde 70,32 artışlarıyla göz doldurdu. Mali endeks yüzde 51,84, ticaret endeksi yüzde 50,61, teknoloji endeksi yüzde 46,99, gayrimenkul yatırım ortakları yüzde 46,96 yükselişiyle yine enflasyon üzeri getiri gösterdi. Spor endeksi ise yüzde 13,85 düşerken geçen yıla göre reel olarak da yatırımcısına yüzde 40,17 kaybettirerek yılın en kötü performansı oldu.

EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSE

BİST100 endeksinde 34 hisse enflasyonun üzerinde getiri sağlarken, 23 hisse değer kaybı yaşadı. 4 hissenin fiyatı ise sabit kaldı. 2024 yılında nominal yükselişiyle en fazla kazandıran hisse yüzde 164,42 olan TAV Havalimanları hissesi reel olarak da yatırımcısına yüzde 83,63 getiri sağladı. En yüksek kayıp yaşayan hisse ise Peker GMYO hisseleri nominal yüzde 82,47 düşerken reel kayıp yüzde 87,83'ü gördü.

Not: Bu haberdeki bilgilerde yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.