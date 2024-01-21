Borsada neler oluyor Göç başladı alarm çanları çalıyor

Wall Street'in en iyimser tahmincilerinden biri olan ve 2023 görünümünde isabetli bir yaklaşım sergileyen Tom Lee, borsanın yakın bir gelecekte bir darbe alabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Fundstrat Araştırma Başkanı Tom Lee'nin tahminine göre, hisse senetleri bu aydan sonra yüzde 7'ye varan bir düşüş yaşayabilir.

Lee'nin uyarısı, tüm yıl boyunca süregelen yükseliş eğilimine karşı alışılmadık bir durumu temsil ediyor. Geçen yıl S&P 500'ün yüzde 24'lük yükselişini doğru bir şekilde tahmin eden ve tüm zamanların rekorunu kıracağını öne süren Lee, S&P 500 Endeksi'nin 2024'ü 5.200 puan civarında kapatmasını bekliyor.

BORSADA REKOR KAÇIŞ

Diğer bir gelişme olarak, Borsa İstanbul'da geçen kasım ayında başlayan yatırımcı göçü artarak devam ediyor. Kasım ayında borsa yatırımcı sayısında 350 bin kişilik bir azalma yaşandı ve bir ay içinde borsadan çıkan bakiyeli yatırımcı sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Resmi verilere göre, aralık ayında borsada yatırımcı sayısı 562 bin 114 kişi daha gerileyerek kasım rekorunu aştı. Ocak ayında ise ilk 18 günde yatırımcı sayısı 194 bin kişi daha azalarak 7 milyon 450 bine geriledi.