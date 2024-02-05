Borsada ocak aynın en çok kazandıranı belli oldu

Kaynak: AA
Borsada ocak aynın en çok kazandıranı belli oldu
Borsa İstanbul, son zamanlarda gösterdiğini pozitif seyrin etkisiyle yatırımcısını yüzünü sevindiriyor.

BİST 100 endeksinde spor sektörü ocak ayında yüzde 19,3 artış kaydederken, spor şirketleri yatırımcısını güldürdü.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla beraber spor şirketleri yılın ilk ayında borsada başarılı bir performans gösterdi.

Beşiktaş, borsada yatırımcısına ocakta önceki aya oranla yüzde 27,2 kazandırdı. Geçtiğimiz yıl borsada gösterdiği başarılı performansı yeni yıla da taşıyan kulüp, 2023'te yüzde 621,6 değer artışı yaşayarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergilemişti.

Aynı dönemde borsada Ligin zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 21,2, zirve ortağı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise yüzde 14,1 oranında değer artışı yaşadı.

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