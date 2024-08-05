Borsada sert düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,72 düşüşle 9.769,69 seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde enflasyon rakamları takip dildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olurken, aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti.

Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.