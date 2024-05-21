Borsada tarihi rekor! En çok hangi hisseler kazandırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsada tarihi rekor! En çok hangi hisseler kazandırdı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,45’lik bir artışla günü 10.895,25 puanla kapatarak tarihinin en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı ve en yüksek seviyesini 11.088,01 puana çıkardı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 155,68 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 215,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,05, holding endeksi ise yüzde 2,43 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı bankacılık sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 3,47 ile spor sektörü yaşadı.

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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ihtiyatlı açıklamalarının ardından küresel hisse piyasalarında olumsuz bir eğilim gözlendiğini belirtti ve yerel piyasaların, özellikle bankacılık hisseleri sayesinde pozitif bir fark yarattığını ifade etti.

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Yapı ve Kredi Bankası’nın potansiyel bir uluslararası alıcıya satılacağına dair dedikodular, piyasada etkili oldu ve bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97’lik bir artışla 37,96 lira seviyesinden işlem gördü. Koç Holding hisseleri yüzde 7,3 artış gösterdi ve şirketin piyasa değeri 20 milyar doları geçti.

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Analistler, yarın yerel veri ajandasının sakin olacağını, ancak yurtdışında Japonya’da ticaret dengesi, İngiltere’de enflasyon, ABD’de ikinci el konut satışları ve Fed’in FOMC toplantı tutanaklarının izleneceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.500 puanların direnç, 10.800 ve 10.700 puanların ise destek seviyeleri olarak görüldüğünü kaydettiler.

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