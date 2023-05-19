Borsada yabancı arkasına bile bakmadı. Büyük kaçış rakamları ortaya çıktı

TCMB'nin yayınlandığı haftalık yayımladığı istatistikler, yabancıların İstanbul Borsası'ndan kaçışını gözler önüne serdi. İşte beş aylık yabancı yatırımcı kaçışının resmi...

Borsada yabancı arkasına bile bakmadı. Büyük kaçış rakamları ortaya çıktı

İstanbul Borsası'ndan yabancı yatırımcının kaçışının resmi çekildi. O resmi çeken ise TCMB oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık yayımladığı raporda dikkat çeken rakamlar ortaya saçıldı. Çünkü, sadece üç haftada yabancılar 357 milyon dolarlık hisse sattı. Beş aylık rakamlara gelince, o da ürküten boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

Paramedya'da yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göre yabancılar 12 Mayıs haftasında 135 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle satış serisi üçüncü haftaya taşınırken bu dönemde toplam hisse satışı 357 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre yabancılar 12 Mayıs haftasında 135,1 milyon dolarlık hisse sattı. Aynı dönemde tahvil tarafında ise 31,3 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

TCMB’nin haftalık yayımladığı istatistiklere göre yabancılar hisse tarafında satış serisini 12 Mayıs haftasında da sürdürdü.

TCMB verilerine göre 28 Nisan haftasında başlayan satış serisi 12 Mayıs haftasında da devam etti.

Yabancı yatırımcı 28 Nisan haftasında 178,4 milyon dolarlık hisse satarken 5 Mayıs haftasında ise 43,9 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti. Böylelikle yabancıları son üç haftada toplamda 357,4 milyon dolarlık net hisse satmış oldu.

5 AYLIK RAPORDA KORKUTAN RAKAMLAR

Yabancıların yılbaşında bu yana net hisse satışı 5 Mayıs haftasında 1 milyar dolar sınırını aşmıştı. 12 Mayıs haftasında gerçekleşen satışlarla net hisse satışı da 1 milyar 142 milyon dolara ulaşmış oldu.

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