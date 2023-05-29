Borsada yabancı arkasına bile bakmadı. Büyük kaçışın rakamları ortaya çıktı

Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bir zamanlar bu oran yüzde 67 olarak kayıtlara geçmişti. Yabancının ilk 5 aydaki hisse satışı 1 Milyar doları geçti.

Borsada yabancı arkasına bile bakmadı. Büyük kaçışın rakamları ortaya çıktı

Borsada yabancı takas oranı tarihi "dip" zirveyi gördü. Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı yatırımcıların 2012 sonlarında yüzde 67’yi bulan yabancı takas oranı 25 Ma­yıs itibarıyla yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Borsa­da yabancı takas oranı 2020 yılının başına dek yüzde 60-65 aralığında seyreder­ken bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Yaban­cı takas oranı 2020 sonun­da yüzde 49 seviyesine, 2021 sonunda yüzde 40 seviyesi­ne, 2022 sonunda ise yüzde 29 seviyesine geriledi. Bor­sada yabancı çıkışının 2023 yılında da devam etti. TCM­B'nin haftalık yayımladığı menkul kıymet istatistikleri incelendiğinde yabancı yatı­rımcının 5 Mayıs itibarıyla yıl başından bu yana net his­se satışının 1 milyar doları aştığı gözlendi.

YABANCILAR 2023'TEKİ HİSSE SATIŞI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Yabancı yatırımcı son dört haftayı toplamda 385 mil­yon dolarlık net hisse satı­şıyla tamamladı. Yabancı ya­tırımcı 2020 başlarına dek dolaşımdaki hisse senetleri­nin yaklaşık üçte ikisine sa­hipken son verilere göre bor­sada yabancıların sahip ol­duğu hisse miktarı üçte bire geriledi. Türkiye’ye yaban­cı yatırımcı girişi, üç büyük kredi derecelendirme kuru­luşunun ülke kredi notlarını 2003-2012 yıllarında yük­seltmesiyle yükseliş ivme­sine girmişti. 2016 yılından sonra ülke kredi notlarında indirimler gelse de borsa­da yabancı takas oranı 2020 yılının ortalarına dek yatay seviyelerde seyretti. 2012- 2020 yılları arasında yaban­cı takas oranı ortalama yüz­de 65 seviyelerinde kalsa da hisseyi elde tutma süresi­nin TÜYİD verilerine göre önemli ölçüde kısaldığı göz­lendi. Buna göre 2012 sonun­da yabancıların hisseyi elde tutma süresi 389 gün iken bu süre 2020 sonunda 74 güne ve 2022 sonunda 29 güne ka­dar gerilemişti. Son 10 yıllık süreçte yabancıların hisseyi elde tutma süresi 10’da birin de altına gerilerken yerli ya­tırımcılarda da yabancılar­daki kadar olmasa da azalış görüldü. Yerli yatırımcıların 2012 sonunda 46 gün olan hisse tutma süresi 2022 so­nunda 27 güne geriledi.

İlgili Haberler
Dolar, euro, borsa, altın ne olacak? Gözler piyasaya çevrildi
Borsada yabancı arkasına bile bakmadı. Büyük kaçış rakamları ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
29 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında ne var? 29 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
29 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında ne var? 29 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var?
Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olacak! Spor
Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olacak!
Kuş çarpan uçak bu hale geldi Dünya
Kuş çarpan uçak bu hale geldi
Nagehan Alçı AKP’nin sıradaki operasyonunu açıkladı: İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum Siyaset
Nagehan Alçı AKP’nin sıradaki operasyonunu açıkladı: İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum
Onur Buldu kızı Masal ile gezmelerde. "Nazardan çok korkuyoruz" Magazin
Onur Buldu kızı Masal ile gezmelerde. "Nazardan çok korkuyoruz"
Sandıktan futbol çıktı. Beşiktaş taraftarı alkışlandı F.Bahçe ve G.Saray taraftarı topa tutuldu Spor
Sandıktan futbol çıktı. Beşiktaş taraftarı alkışlandı F.Bahçe ve G.Saray taraftarı topa tutuldu
Deniz Baykal'ın AKP'ye yanlayan kızı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Siyaset
Deniz Baykal'ın AKP'ye yanlayan kızı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı