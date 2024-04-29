Borsada yatırımcı patlaması! Son 1 haftada rekor artış

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, 15 Mart ile 19 Nisan tarihleri arasındaki dönemde 1.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı dönemde getiri arayışındaki yerli yatırımcılar da Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arzlarda tekrar düğmeye basmasıyla birlikte hisse senedi piyasasına akın etti.

BORSA İSTANBUL’DA 8 MİLYON 260 BİN YATIRIMCI OLDU

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 19-26 Nisan haftasında 518 bin kişi artarak 8 milyon 260 bine ulaştı.

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 13 Aralık 2023’te 8.6 milyonu geçerek rekor kırmıştı. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arzlar konusunda frene basmasıyla birlikte yatırımcı sayısı 9 Şubat’ta 7.2 milyona gerilemişti.

29.4 MİLYON YATIRIMCIYA HİSSE SATILDI

Bu yıl Borsa İstanbul’da 10 şirket halka açıldı. Gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü 22 milyar 895 milyon TL olurken, bu halka arzlara gelen talep 94 milyar 991 milyon liraya ulaştı. Toplamda 29.4 milyon yatırımcıya hisse satıldı. Son olarak Rönesans GYO’nun halka arzı gerçekleştirildi. Bu 4.5 milyar lira büyüklüğündeki halka arza 11.7 milyar liralık talep geldi ve 2 milyon 454 bin yatırımcıya hisse satışı yapıldı.

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 28 Nisan 2023’te 4 milyon 768 bin seviyesindeydi. Son 1 yılda gelen yatırımcı sayısı yaklaşık 3.5 milyona ulaşırken, bu dönemde endeksteki yükseliş %114.7 oldu.

BORSA İSTANBUL ARJANTİN’DEN SONRA İKİNCİ

Borsa İstanbul, son 1 yılda dünyada en fazla yükselen ikinci piyasa olarak öne çıktı. Yılın getiri lideri ise %319 ile Arjantin Borsası oldu. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana getiride de %32.74 ile Arjantin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığına dikkat çeken analistler, Borsa İstanbul’un benzer ülke piyasalarına göre yaklaşık %60’a kadar iskontolu işlem gördüğünü vurguluyor.