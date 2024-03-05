Borsa'da yatırımı olanlar dikkat İki hisseye kredili işlem yasak getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı gereğince Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri ile Kron Telekomünikasyon Hizmetleri hisselerinin paylarına bir ay boyunca açığa kredili işlem tedbiri geldi.

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi kararı alındığını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri ile Kron Telekomünikasyon Hizmetleri paylarına 4 Nisan 2024 seans sonuna kadar işlem tedbiri geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYCES.E ve KRONT.E payları 05/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.