Borsadaki sert düşüşe savcılık soruşturma başlattı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsadaki sert düşüşe savcılık soruşturma başlattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da görülen sert düşüşe ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Borsa İstanbul'da(BİST) son dönemde artan ihbarlar üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak re'sen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu şeklindeki ihbarlar üzerine, olağandışı fiyat ve miktar hareketliliğine yol açan, yanıltıcı haberler üreten ve bu haberleri yayan kişilere ilişkin olarak re'sen soruşturma başlattı. Olayla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) da inceleme başlattığı öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist(Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine ; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme / raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."

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