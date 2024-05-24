Borsadan haftalık kapanış rekoru. En çok hangi hisseler kazandırdı

Endeks, önceki kapanışa göre 115,88 puan düşerken, toplam işlem hacmi 90,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, günü düşüşle kapatmasına karşın, geçen haftaki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorunu kırdı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi ise yüzde 1,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,52 ile spor sektörü elde ederken, en fazla kaybı yüzde 2,62 ile inşaat sektörü yaşadı.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Son verilere göre Türk lirası bazlı mevduatın payı Ağustos 2023'teki en düşük seviye olan yüzde 31'den yüzde 45'e yükseldi" açıklamasını yaptı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik canlılığa işaret etmesinin ardından, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerinin yılın son çeyreğine ertelenmesiyle risk algısının arttığını belirtti. Haftaya yurt içinde izlenecek veriler arasında büyüme, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve TCMB finansal istikrar raporu bulunuyor.

Yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi yoğun bir veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 11.000 puanlar ise direnç olarak değerlendiriliyor.